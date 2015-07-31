#SubeLaLuz El recibo se encarece un 11,4% entre enero y julio frente a los siete primeros meses de 2014
FACUA considera una grave irresponsabilidad que el Gobierno no tome medidas en defensa de los consumidores frente a las desproporcionadas tarifas eléctricas. Reclama una intervención contundente en el sector.
FACUA.org
España-31/07/2015
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El recibo de la luz del usuario medio con las tarifas vigentes entre enero y julio de 2015 ha sido un 11,4% más caro que durante los siete primeros meses de 2014, según constata el último análisis de FACUA-Consumidores en Acción. El estudio pone de manifiesto