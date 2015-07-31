Nuestras accionesLa factura del usuario medio aumenta en 94,44 euros anuales

#SubeLaLuz El recibo se encarece un 11,4% entre enero y julio frente a los siete primeros meses de 2014

FACUA considera una grave irresponsabilidad que el Gobierno no tome medidas en defensa de los consumidores frente a las desproporcionadas tarifas eléctricas. Reclama una intervención contundente en el sector.

FACUA.org
España-31/07/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El recibo de la luz del usuario medio con las tarifas vigentes entre enero y julio de 2015 ha sido un 11,4% más caro que durante los siete primeros meses de 2014, según constata el último análisis de FACUA-Consumidores en Acción. El estudio pone de manifiesto

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos