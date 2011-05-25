Subir y bajar escaleras: un ejercicio muy saludable
La práctica regular de actividad física tiene una serie de beneficios sobre la salud de las personas, y existen evidencias científicas que así lo ponen de manifiesto.
FACUA.org
Andalucía-25/05/2011
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Se entiende por actividad física cualquier movimiento voluntario realizado por los músculos, que produce un gasto de energía adicional al que el organismo necesita para mantener las funciones vitales (respiración, circulación de la sangre, etc.).
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