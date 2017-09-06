Tarifas mayoristas de SMS: la Audiencia Nacional anula la multa de 120 millones a las grandes telecos
El fallo justifica que no existió una posición de dominio individual de Telefónica, Orange y Vodafone, al contrario de lo que argumentó Competencia para sancionarlas en 2012.
Europa Press
España-06/09/2017
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La Audiencia Nacional ha anulado la resolución sancionadora de alrededor de 120 millones de euros que la Comisión Nacional de Competencia (CNC) impuso en 2012 a los tres operadores de telecomunicaciones Movistar, Vodafone y Orange por abuso de posición