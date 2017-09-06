Más noticiasFue la segunda mayor sanción impuesta por la CNMC

Tarifas mayoristas de SMS: la Audiencia Nacional anula la multa de 120 millones a las grandes telecos

El fallo justifica que no existió una posición de dominio individual de Telefónica, Orange y Vodafone, al contrario de lo que argumentó Competencia para sancionarlas en 2012.

Europa Press
España-06/09/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Audiencia Nacional ha anulado la resolución sancionadora de alrededor de 120 millones de euros que la Comisión Nacional de Competencia (CNC) impuso en 2012 a los tres operadores de telecomunicaciones Movistar, Vodafone y Orange por abuso de posición

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos