Tarjeta Junta 65: Tres empresas de autobús interurbano siguen sin permitir los descuentos en la compra de billetes online
La Junta se ha limitado a señalar a FACUA Andalucía que Damas, Comes y Secorbus han "trasladado su intención de implementar el sistema en el primer trimestre de 2026". Alsa es la única que sí ha realizado la modificación tras la reclamación de la federación.
FACUA.org
Andalucía-12/02/2026
FACUA Andalucía critica que la Junta se haya limitado a informar de que tres empresas de autobuses interurbano sigan sin haber adaptado sus sistemas para permitir la aplicación de los descuentos de la Tarjeta Junta 65 en la compra de billetes online pero no las inste a realizarlo lo antes posibl