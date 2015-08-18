Tarragona, San Sebastián, Girona y Pamplona, los taxis más caros de las 45 ciudades analizadas por FACUA
La asociación se muestra contraria a encarecer el servicio en las noches de los fines de semana y a que se apliquen tarifas fijas con destino en los aeropuertos.
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España-18/08/2015
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FACUA critica que se encarezca el servicio en las noches de los fines de semana. | Imagen: Daniel Burgui Iguzkiza (CC BY-NC-SA 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción ha realizado un estudio sobre las tarifas de los taxis de cuarenta y cinco ciudades (ver tablas) en 2015 que revela diferencias de hasta el 131,7% en viajes de s