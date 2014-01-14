Nuestras accionesNuevo timo mediante un mensaje en el móvil

"Te estoy escribiendo por WhatsApp. Dime si te llegan mis mensajes". No contestes a este SMS, es un fraude

FACUA prepara una denuncia contra los titulares del número desde el que se envía el mensaje de forma masiva con el objeto de provocar la respuesta y cargar una elevada cantidad al usuario en su recibo.

FACUA.org
España-14/01/2014
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«Te estoy escribiendo por wasap. Dime si te llegan mis mensajes. Me agregaste el otro día?». Este es el texto de un SMS fraudulento que están recibiendo numerosos teléfonos móviles en España. Al contestar, la empresa artífice del timo provoca que la compañía de telecomunicaciones cargue al

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