"Te estoy escribiendo por WhatsApp. Dime si te llegan mis mensajes". No contestes a este SMS, es un fraude
FACUA prepara una denuncia contra los titulares del número desde el que se envía el mensaje de forma masiva con el objeto de provocar la respuesta y cargar una elevada cantidad al usuario en su recibo.
FACUA.org
España-14/01/2014
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Este es el texto de un SMS fraudulento que están recibiendo numerosos teléfonos móviles en España. | Foto: FACUA/Witer (CC BY-NC-SA 2.0).
«Te estoy escribiendo por wasap. Dime si te llegan mis mensajes. Me agregaste el otro día?». Este es el texto de un SMS fraudulento que están recibiendo numerosos teléfonos móviles en España. Al contestar, la empresa artífice del timo provoca que la compañía de telecomunicaciones cargue al