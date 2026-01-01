Tedi retira del mercado una gofrera tras detectar un sobrecalentamiento en el cable de alimentación
El producto afectado estuvo a la venta en esta cadena de bazares desde el 18 de abril de 2024 al 17 de diciembre de 2025
FACUA.org
España-01/01/2026
La cadena de bazares de origen alemán Tedi, con presencia en la mayor parte del territorio español, ha retirado del mercado una gofrera tras detectar un sobrecalentamiento en el cable de alimentación en determinadas circunstancias.
La gofrera afectada por esta alerta tiene número de r