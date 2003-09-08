Telecable, Ono, Auna y Telefónica son las compañías con las cuotas mensuales más caras, según un estudio de FACUA
Los usuarios de Telefónica van a sufrir una subida acumulada del 75% en la cuota de abono desde la liberalización del sector para financiar unas infraestructuras cuyo pago deberían compartir el antiguo monopolio y los operadores de acceso indirecto, que no invierten nada.
FACUA.org
España-08/09/2003
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha realizado un estudio comparativo sobre las cuotas mensuales de Telefónica y las ocho compañías de telefonía por cable que operan en España, en el que ha detectado importantes diferencias, de hasta