Telecomunicaciones, banca y sanidad, lo más denunciado por los consumidores jiennenses en el primer semestre del año
La asociación provincial de FACUA Jaén ha tramitado un total de 625 consultas y reclamaciones.
FACUA.org
Jaén-07/09/2010
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Telecomunicaciones, banca y sanidad fueron los tres sectores más denunciados por los consumidores jiennenses en FACUA durante el primer semestre del año.
Son los datos que se desprenden del balance de las consultas y reclamaciones tramitadas entre los meses de enero y junio