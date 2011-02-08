Telecomunicaciones, banca y seguros, sectores más denunciados por los consumidores andaluces en FACUA en 2010
Critica que el alto índice de fraudes en telecomunicaciones provoca ya una de cada tres reclamaciones pero la Dirección General de Consumo no aplica sanciones contundentes contra las operadoras.
FACUA.org
Andalucía-08/02/2011
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Los sectores más denunciados por los consumidores andaluces en FACUA durante 2010 fueron las telecomunicaciones, la banca y los seguros.
Así lo pone de manifiesto el balance de las consultas y reclamaciones tramitadas durante el último año por las ocho asociaci