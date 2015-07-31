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Telecomunicaciones, eléctricas y bancos, los sectores más denunciados por los consumidores en Madrid

Las reclamaciones tramitadas por FACUA en esta comunidad contra las eléctricas baten un récord histórico.

FACUA.org
Madrid-31/07/2015
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Las reclamaciones contra compañías de telecomunicaciones y eléctricas se han vuelto a disparar en FACUA Madrid durante el primer semestre de 2015. Las denuncias de los consumidores contra los fraudes de las eléctricas han batido un récord histórico.

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