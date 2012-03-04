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Telecomunicaciones, servicios bancarios, seguros y ocio, los sectores más denunciados por los consumidores de Huelva

La asociación atendió un total de 787 consultas y reclamaciones durante 2011.

FACUA.org
Huelva-04/03/2012
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Las denuncias por abusos y fraudes en telecomunicaciones tramitadas por FACUA Huelva son el sector más denunciado por los consumidores en esta provincia. Así lo pone de manifiesto el balance anual presentado por la asociación y presentado en rueda de prensa. Casi cuatro

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