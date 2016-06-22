Telecos y financieras, las empresas más sancionadas por violación de la protección de datos
El informe anual de la Agencia de Protección de Datos revela además que, en el caso de las Administraciones Públicas, en 2015 se ha producido un ascenso del 11,7% en el número de infracciones declaradas.
FACUA.org
España-22/06/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado su Memoria 2015, que recoge las tendencias más destacadas, las decisiones y procedimientos más relevantes del año. El informe refleja un incremento en el nú