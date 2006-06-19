Telefónica devuelve a los usuarios de Imagenio el IVA cobrado de forma incorrecta
Cada cliente está recibiendo entre 1,08 y 10,27 euros. FACUA ha denunciado a Ono al retrasar el cumplimiento de los cambios en la Ley del IVA, que reduce al 7% el aplicable a la televisión digital.
FACUA.org
España-19/06/2006
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Telefónica de España está devolviendo a los usuarios de Imagenio las cantidades cobradas irregularmente desde enero al haber aplicado un IVA del 16% en lugar del reducido del 7%, que desde el 1 de enero debe aplicarse a los servicios de televisión digital.
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