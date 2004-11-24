Telefónica envía a sus clientes una información poco clara sobre la subida del 6,5% que aplicará en enero a la Línea Básica
FACUA critica que en sólo dos años, la cuota habrá subido un 22,4%, cuatro veces el IPC.
FACUA.org
España-24/11/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) advierte que Telefónica está enviando a sus clientes junto a la última factura una información poco clara sobre la subida del 6,5% que aplicará en enero a la Línea Básica, señalad