Nuestras acciones

Telefónica envía a sus clientes una información poco clara sobre la subida del 6,5% que aplicará en enero a la Línea Básica

FACUA critica que en sólo dos años, la cuota habrá subido un 22,4%, cuatro veces el IPC.

FACUA.org
España-24/11/2004
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) advierte que Telefónica está enviando a sus clientes junto a la última factura una información poco clara sobre la subida del 6,5% que aplicará en enero a la Línea Básica, señalad

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos