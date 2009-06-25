Telefónica no podrá vender banda ancha en el principal estado brasileño
La empresa debe solucionar los problemas de conexión a Internet y presentar un plan de mejoras en un plazo de treinta días.
FACUA.org
Internacional-25/06/2009
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La Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil ha prohibido que Telefónica venda desde este lunes su servicio de banda ancha Speedy en el estado de Sao Paulo, debido al alto número de reclamaciones de los usuarios por la mala calidad del servicio. Durante este año