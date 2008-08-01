Telefónica no tendrá que compartir con la competencia su red fibra óptica hasta el hogar
Pero deberá abrir las canalizaciones por las que discurre esta red para que otras empresas puedan extender sus propias conexiones.
FACUA.org
España-01/08/2008
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Telefónica no tendrá que dar acceso a sus competidores a su red de fibra óptica hasta el hogar, pero deberá abrir antes del próximo 16 de septiembre las canalizaciones por las que discurre esta red para que otras empresas puedan extender sus propias conexiones,