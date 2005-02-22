Telefónica remite a sus clientes a un número de información cuatro veces más caro que el sustituto del 1003
FACUA denuncia que el operador dominante está ocultando la existencia del 11818, cuya tarifa está regulada por el Gobierno en el marco del Servicio Universal de Telecomunicaciones.
FACUA.org
España-22/02/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) denuncia que Telefónica de España está remitiendo a sus clientes a una línea de información sobre números de teléfono cuatro veces más cara que el 11818, que sustituye al 1003 des