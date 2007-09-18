Telefónica y Nextel se enfrentan a multas de hasta 300.000 euros por el colapso del servicio en Perú
El Gobierno concluye que fueron responsables de los fallos en la red y pide al organismo regulador sancionar a las dos compañías.
FACUA.org
América-18/09/2007
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Telefónica de Perú y Nextel se enfrentan a sendas multas de hasta casi 300.000 euros después de que el Gobierno peruano concluyera que ambas empresas de telefonía móvil fueron responsables del colapso del servicio durante el fuerte terremoto que sacudió e