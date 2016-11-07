Tercera condena contra Luis Pineda: acusó a FACUA de organización criminal y la vinculó al caso ERE
Se trata de la primera demanda por difamación interpuesta por la asociación contra el propietario de Ausbanc, en prisión incondicional desde abril acusado de organización criminal y estafa, entre otros delitos.
FACUA.org
España-07/11/2016
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