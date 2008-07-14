Tercera sanción contra Viajes Iberia tras las denuncias de FACUA por publicidad engañosa
La asociación ha logrado que el Gobierno balear multe a cuatro agencias y aerolíneas con sede social en las islas por anunciar paquetes vacacionales y vuelos a precios inferiores a los reales.
FACUA.org
España-14/07/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Viajes Iberia ha sido sancionada por tercera vez a raíz de las denuncias presentadas en 2007 por FACUA-Consumidores en Acción. El Gobierno de las Islas Baleares, donde la empresa tiene su sede social, le ha impuesto una nueva multa, de 6.020 euros, que se suma a