Nuestras acciones

Tercera sanción contra Viajes Iberia tras las denuncias de FACUA por publicidad engañosa

La asociación ha logrado que el Gobierno balear multe a cuatro agencias y aerolíneas con sede social en las islas por anunciar paquetes vacacionales y vuelos a precios inferiores a los reales.

FACUA.org
España-14/07/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Viajes Iberia ha sido sancionada por tercera vez a raíz de las denuncias presentadas en 2007 por FACUA-Consumidores en Acción. El Gobierno de las Islas Baleares, donde la empresa tiene su sede social, le ha impuesto una nueva multa, de 6.020 euros, que se suma a

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos