Ticketmaster revende entradas en su propia web al triple de su precio original, denuncia FACUA
Tras avisar de que los pases para Bruno Mars en Madrid y Barcelona están agotados, la plataforma despliega automáticamente su página filial Seatwave para comprarlas a precios desorbitados y con más comisión.
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España-25/11/2016
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Dentro de la misma web Ticketmaster se despliegan automáticamente los precios de Seatwave. | Imagen: FACUA.
FACUA-Consumidores en Acción advierte de que Ticketmaster vuelve a revender entradas a través de Seatwave, una web de su mismo grupo. Esta vez, para los conciertos que el cantante Bruno Mars dará el 3 de abril en Madrid y el 7 en Barcelona. Lo hace desde el m