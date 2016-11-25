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Ticketmaster revende entradas en su propia web al triple de su precio original, denuncia FACUA

Tras avisar de que los pases para Bruno Mars en Madrid y Barcelona están agotados, la plataforma despliega automáticamente su página filial Seatwave para comprarlas a precios desorbitados y con más comisión.

FACUA.org
España-25/11/2016
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FACUA-Consumidores en Acción advierte de que Ticketmaster vuelve a revender entradas a través de Seatwave, una web de su mismo grupo. Esta vez, para los conciertos que el cantante Bruno Mars dará el 3 de abril en Madrid y el 7 en Barcelona. Lo hace desde el m

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