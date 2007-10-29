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¿Tienes dudas sobre las comisiones bancarias? FACUA Sevilla te informa de tus derechos

La asociación ofrece a los consumidores una serie de aclaraciones y recomendaciones sobre este asunto.

FACUA.org
España-29/10/2007
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Desde hace meses, una gran cantidad de entidades bancarias vienen incorporando una serie de escaladas en las políticas de comisiones asociadas a las cuentas de pago para llevar a cabo múltiples gestiones o, simplemente, por el mantenimiento de la misma. Incluso, últimamente s

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