Tiger retira un juego de té de metal debido al riesgo de asfixia por contener piezas pequeñas

El número de artículo del producto afectado por este aviso es el 3058431. Se empezó a comercializar en las tiendas en julio de 2024.

España-22/01/2026

Flying Tiger Copenhagen ha informado de la retirada del mercado de un juego de té de metal por riesgo de asfixia para los niños pequeños al contener piezas pequeñas.

En concreto, han sido retirados todos los lotes de este producto cuyo número de artículo el 3058431. Este juego de té de

