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#TimoRebajas Casi 9 de cada 10 consumidores detectaron falsos descuentos en las últimas rebajas

FACUA reclama a las autoridades autonómicas de consumo más inspecciones y multas contundentes ante el fraude. Advierte de hasta 15 trampas con las que numerosos comercios intentan tomar el pelo a los usuarios.

FACUA.org
España-07/01/2018
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El 88% de los consumidores encuestados por FACUA-Consumidores en Acción detectaron falsos descuentos en la última temporada de rebajas. La asociación invita a utilizar la etiqueta #TimoRebajas para denunciar estos fraudes en las redes sociales.

La inmensa mayoría de los 1.318 con

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