Toshiba podría anunciar en los próximos días el fin del HD DVD
La guerra entre los dos los sucesores del DVD finalizaría con dos perdedores: Toshiba y los consumidores que confiaron en su sistema.
FACUA.org
Internacional-16/02/2008
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Toshiba está planeando abandonar su formato de alta definición HD DVD, reconociendo la derrota ante la tecnología rival Blu-ray respaldada por Sony Corp, según recoge la agencia Reuters citando a una fuente de la empresa.
La decisión pondría fin a