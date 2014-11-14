Toyota llama a revisión a 362.000 vehículos de siete modelos en todo el mundo
Entre los afectados hay turismos, furgonetas y camiones afectados por varios problemas técnicos.
FACUA.org / Agencias
Internacional-14/11/2014
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Toyota ha llamado a revisión a alrededor de 362.000 de sus vehículos de siete modelos diferentes que incluyen turismos, furgonetas y camiones vendidos en todo el mundo. Están afectados de varios problemas técnicos, como fallos en el sistema de suspensión.