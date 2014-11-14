Más noticias

Toyota llama a revisión a 362.000 vehículos de siete modelos en todo el mundo

Entre los afectados hay turismos, furgonetas y camiones afectados por varios problemas técnicos.

FACUA.org / Agencias
Internacional-14/11/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Toyota ha llamado a revisión a alrededor de 362.000 de sus vehículos de siete modelos diferentes que incluyen turismos, furgonetas y camiones vendidos en todo el mundo. Están afectados de varios problemas técnicos, como fallos en el sistema de suspensión.

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos