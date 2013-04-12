Toyota, Nissan, Honda y Mazda llaman a revisión a 3,4 millones de vehículos en todo el mundo
El defecto está originado en los airbags del acompañante defectuosos suministrados a las compañías por Takata Corp, un proveedor japonés de componentes para automóviles.
FACUA.org
Internacional-12/04/2013
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Los fabricantes japoneses de automóviles Toyota, Nissan, Honda y Mazda han llamado a revisión en todo el mundo un total de 3,4 millones de vehículos por un posible problema en el airbag del acompañante. En España, la revisión afecta a 53.615 coches, se