Tras denunciar FACUA, abren expediente sancionador a Caixabank por impedir sacar dinero en oficinas
La Dirección General de Consumo de Baleares considera que la entidad podría estar vulnerando lo que dispone la normativa europea sobre acceso a cuentas de pago básicas.
FACUA.org
Baleares-15/02/2005
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Imagen: Europa Press.
Tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción, la Dirección General de Consumo de las Islas Baleares ha iniciado un expediente sancionador contra Caixabank por no permitir la retirada de efectivo a los usuarios de cuentas de pago básicas en 600 de sus oficinas.
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