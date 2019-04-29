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Tras la acción de FACUA, Asisa indemniza con 2.500 euros a una usuaria por un accidente doméstico

Inicialmente, la aseguradora se negó al pago de la cantidad estipulada alegando que las lesiones sufridas por la usuaria no se encontraban dentro de la cobertura de su póliza.

FACUA.org
Sevilla-29/04/2019
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Tras la reclamación de FACUA-Consumidores en Acción, Asisa ha abonado a una usuaria 2.500 euros por las lesiones que sufrió tras un accidente doméstico. En un principio, la aseguradora se negó a hacer frente al pago de la indemnización que establecí

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