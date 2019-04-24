Tras la acción de FACUA Sevilla, el Ayuntamiento devuelve a un matrimonio 4.852 euros de plusvalía
El Tribunal Constitucional dictaminó que no debía pagarse este impuesto cuando en la transmisión del inmueble no se había producido un incremento real de su valor.
FACUA.org
España-24/04/2019
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Tras la intervención de FACUA Sevilla, el Ayuntamiento de la capital ha devuelto a un matrimonio 4.499,50 euros, más otros 353,18 de intereses, que tuvieron que pagar de plusvalía después de que vendieran una vivienda por un precio inferior al que pagaron por su compra