Tras la actuación de FACUA, Vodafone propone tirar a un punto limpio un router por el que pedía 109 euros
Un usuario de Cantabria intentó durante meses devolver el equipo sin que la compañía le aclarase cómo. Casi año y medio después, confirma en una carta que no tenía intención de recuperarlo.
FACUA.org
Cantabria-29/03/2019
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Tras exigir durante meses a un usuario que se dio de baja el pago de 109 euros por un router que no le permitía devolver, Vodafone ha anulado el cargo e invitado al afectado a tirarlo a un punto limpio. Como consecuencia de la reclamación presentada por FACUA, la compañ&iacut