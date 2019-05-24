Tras la alerta de FACUA, deshabilitan una web que simulaba ser de Just Eat para pedir datos a usuarios
La página premiosjusteat.net pedía registrarse para supuestamente participar en la votación de restaurantes.
FACUA.org
España-24/05/2019
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Tras la alerta de FACUA-Consumidores en Acción, la página web premiosjusteat.net, que simulaba pertenecer a la empresa de comida a domicilio para recoger datos de los usuarios (phishing), ha sido deshabilitada.
Un usuario dio a conocer a FACUA la existencia de este s