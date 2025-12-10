Tras la demanda de FACUA, un juez determina la ilegalidad de prohibir el acceso a festivales con comida y bebida
El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Valencia ha prohibido a la promotora del Madrid Salvaje que reincida en esta práctica, así como en la de cobrar gastos de gestión por devolver el dinero no consumido de las pulseras 'cashless'.
FACUA.org
Madrid-10/12/2025
Tras la demanda de FACUA-Consumidores en Acción, el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Valencia ha confirmado la abusividad y ha declarado nulas las cláusulas que impuso el festival Madrid Salvaje y que impedían la entrada en el recinto con comida y bebida adquirida en el exterior e imponí