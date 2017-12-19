Tras la denuncia de FACUA, AliExpress amplía la devolución de 7 a 15 días y la garantía para móviles
La plataforma de venta online ofrecía un menor respaldo que el que obliga la ley, pese a contar con un almacén en España. Ahora también tiene la información de atención al cliente en castellano.
FACUA.org
España-19/12/2017
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