Tras la denuncia de FACUA Córdoba, el Ayuntamiento inicia las obras de reparación del Paseo de la Ribera
La asociación instó al consistorio cordobés a que cumpliera con su deber de garantizar aceras seguras y dignas para todos los ciudadanos.
FACUA.org
Córdoba-10/11/2025
FACUA Córdoba celebra que el Ayuntamiento de la capital haya comenzado, por fin, a intervenir en el deteriorado acerado del Paseo de la Ribera, después de que denunciase públicamente el pasado 14 de octubre el grave estado de abandono que presentaba la zona.
La asociación instó al Cons