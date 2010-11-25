Tras la denuncia de FACUA Córdoba se adoptan medidas de seguridad para los viandantes en la calle Doce de Octubre
La Asociación ha requerido la presencia de la policía local por el estado en que se estaban ejecutando las obras.
FACUA.org
Córdoba-25/11/2010
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La Asociación de Consumidores en Acción Córdoba-FACUA ha reclamado este jueves a la Gerencia Municipal de Urbanismo y al Área de Seguridad del Ayuntamiento de Córdoba que se adopten, de forma urgente, medidas para acabar con el riesgo para la seguridad de los v