Tras la denuncia de FACUA, Cruzcampo rectifica la publicidad y el etiquetado de Shandy
La empresa presentaba el producto como "limonada con cerveza", cuando en su composición no incluye zumo de limón.
FACUA.org
España-18/11/1999
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Tras la denuncia presentada por la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ante la dirección general de Comercio, Consumo y Cooperación Económica de la Junta de Andalucía, Cruzcampo ha rectificado la publicidad y etiquet