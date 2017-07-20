Tras la denuncia de FACUA, el Ayuntamiento de Madrid acusa a Ticketmaster de "publicidad engañosa"
El consistorio insta a la Dirección General de Consumo de la Comunidad a que multe a la firma por desviar compras de entradas para conciertos y otros espectáculos a su filial de reventa Seatwave.
FACUA.org
Madrid-20/07/2017
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Tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción, el Ayuntamiento de Madrid acusa a Ticketmaster de incurrir en «publicidad engañosa» y de tener operativo un sistema de venta ilegal con el que invita a los usuarios a comprar entradas para distintos conciertos y otros espect