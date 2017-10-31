Tras la denuncia de FACUA, la CNMC expedienta a cinco proveedores de líneas 902
La asociación pidió en 2015 una investigación sobre las empresas que ofertan estas numeraciones con la retribución de un porcentaje lo que pagan los usuarios por las llamadas.
FACUA.org
España-31/10/2017
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