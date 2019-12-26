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Tras la denuncia de FACUA, la Junta dice que es "ilegal" que los cines impidan entrar con bebida y comida

La Delegación del Gobierno en Cádiz decomisa e interviene todos los carteles de los cines Yelmo en la provincia que anunciaban dicha condición específica de admisión.

FACUA.org
Andalucía-26/12/2019
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Tras las denuncias presentadas por FACUA Andalucía contra numerosos cines que prohíben la entrada con comida y bebida del exterior para que los espectadores tengan que adquirirla dentro, la Delegación del Gobierno autonómico en Cádiz ha llevado a cabo medidas pa

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