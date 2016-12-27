Tras la denuncia de FACUA, la Junta multa a Telefónica con 6,23 millones por la subida de Movistar Fusión
La asociación critica el reducido importe de la sanción, ya que se aleja mucho de los más de 70 millones obtenidos por la compañía como beneficio ilícito en Andalucía por la primera subida de las tarifas.
FACUA.org
Andalucía-27/12/2016
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Tras la denuncia presentada por FACUA en abril de 2015, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha resuelto este martes imponer una multa de 6,23 millones de euros a Telefónica por la primera subida de tarifas de sus paquetes Movistar Fusión, que lanzó al merca