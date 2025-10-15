Tras la denuncia de FACUA, multan con 96.000 euros al Brava Madrid por imponer pulseras 'cashless' como único método de pago y otros abusos
Consumo de la Comunidad de Madrid también ha considerado una infracción de la normativa el cobro de 3 euros por recuperar el dinero no consumido en las pulseras, además de sancionar otras irregularidades en las condiciones generales que publicó el festival.
Madrid-15/10/2025
Tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción, la Subdirección General de Inspección de Consumo y Control del Mercado de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid ha multado a la promotora del festival Brava Madrid, Madrid Salvaje AIE, por distintas cláusulas abus