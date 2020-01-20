Tras la denuncia de FACUA, Naturgy corrige su publicidad y comienza a incluir los impuestos indirectos
El resto de compañías sigue ofertando sus tarifas sin incluir el 27,19% que representan el IVA y el impuesto especial sobre la electricidad.
FACUA.org
España-20/01/2020
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Tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción, Naturgy ha corregido su publicidad y ha empezado a indicar en su web todas sus tarifas con los impuestos indirectos incluidos. El resto de compañías, sin embargo, sigue ofertándolas sin incluir el 27,19% que representan