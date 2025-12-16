Tras la intervención de FACUA Euskadi, Mapfre reembolsa a un usuario 1.324 euros de un seguro de vehículo que había dado de baja
La compañía aseguradora confirmó la rescisión del contrato a principios de 2024 y antes de la fecha de cobro, pero ese a ello le cobró las primas de ese año y de 2025.
Euskadi-16/12/2025
Imagen: Europa Press.
Tras la actuación de FACUA Euskadi, Mapfre ha reembolsado a un usuario 1.324 euros que le cobró por dos anualidades de un seguro de vehículos que había dado de baja.
Pablo, residente en la localidad guipuzcoana de Usurbil, tenía contratado un seguro para su coche con M