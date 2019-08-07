Tras la petición de FACUA, la DGT cambia la línea 902 para la atención de las reclamaciones sobre multas
El organismo, dependiente del Ministerio del Interior, ha sustituido este teléfono de alto coste por una línea con prefijo geográfico de la provincia de León.
FACUA.org
España-07/08/2019
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Tras la reclamación de FACUA-Consumidores en Acción, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha sustituido el teléfono 902 que tenía para la atención de las reclamaciones de las multas impuestas a los usuarios por los radares por una línea con