Nuestras accionesDenegación de cobertura

Tras la reclamación de FACUA, la aseguradora sanitaria Néctar indemniza a un socio con 2.000 euros

Para autorizar una intervención quirúrgica, la compañía de Seguros exigía al usuario que presentara documentos que no eran razonablemente necesarios.

FACUA.org
España-04/10/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La compañía de seguros Néctar ha indemnizado a un socio de FACUA-Consumidores en Acción con 2.077 euros al que negó la cobertura sanitaria que tenía contratada.

La aseguradora eludió asumir los costes de una intervención quirúr

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos