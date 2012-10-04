Tras la reclamación de FACUA, la aseguradora sanitaria Néctar indemniza a un socio con 2.000 euros
Para autorizar una intervención quirúrgica, la compañía de Seguros exigía al usuario que presentara documentos que no eran razonablemente necesarios.
FACUA.org
España-04/10/2012
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La compañía de seguros Néctar ha indemnizado a un socio de FACUA-Consumidores en Acción con 2.077 euros al que negó la cobertura sanitaria que tenía contratada.
La aseguradora eludió asumir los costes de una intervención quirúr