Tras la reclamación de FACUA, Wanadoo aumenta la 'letra pequeña' de su publicidad televisiva
La compañía oferta llamadas locales y nacionales por 1 céntimo el minuto, pero sigue aplicando una tarifa de establecimiento de llamada y no ofrece la franquicia de 160 segundos que incluyen otras compañías en las metropolitanas.
FACUA.org
España-19/04/2005
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Wanadoo ha aumentado la letra pequeña de la publicidad televisiva de su Plan 1, tras la reclamación planteada por la Federación de Consumidores en Acción (FACUA), que le advirtió que la campaña podía inducir a error a los usuarios. Ahora, la empres