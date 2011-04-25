Tras la Semana Santa, llegan las reclamaciones por problemas con agencias de viajes, hoteles y aerolíneas
FACUA informa sobre los derechos de los consumidores ante distintos tipos de deficiencias o irregularidades que pueden haber sufrido.
FACUA.org
España-25/04/2011
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Tras las vacaciones de Semana Santa, FACUA-Consumidores en Acción recibe cada año un importante número de reclamaciones contra agencias de viajes, hoteles y compañías aéreas por deficiencias o irregularidades en sus servicios.
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