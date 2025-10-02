Tras las denuncias de FACUA, la cadena de hostales Onefam elimina de su web las restricciones de edad para alojarse
La asociación espera que las autoridades de consumo abran expedientes sancionadores a la empresa por haber vulnerado la normativa vigente durante el tiempo que han mantenido la prohibición.
FACUA.org
España-02/10/2025
Tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción, la cadena de hostales Onefam Hostels ha eliminado de su web oficial las restricciones de edad para alojarse en sus establecimientos.
La asociación interpuso